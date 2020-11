Lavori in galleria, la superstrada di Malpensa chiusa per un tratto di notte

Una settimana di lavori notturni sulla Statale 336, la superstrada di Malpensa.

Dopo il cantiere all’altezza del ponte del Terminal 2 annunciato tre giorni fa, con la previsione di una chiusura totale per tre giorni di un (breve) tratto di superstrada, ora arriva la chiusura notturna del tratto della galleria di Cardano al Campo.

Le chiusure riguarderanno solo l’orario notturno e per più giorni: “da questa sera [lunedì 23 novembre] e fino al 29 novembre”, a partire “dalle ore 22.00 fino alle 5 del giorno successivo”

I lavori di manutenzione straordinaria della Galleria Cardano al Campo toccano il tratto dal km 6,500 al km 7,050 della superstrada, nel comune di Cardano al Campo in provincia di Varese.

Inoltre sarà effettuato il restringimento della carreggiata dal km 6,500 al km 7,050 dalle ore 5.00 del 24 novembre alle 22.00, fino al 29 novembre.

A partire dal 30 Novembre verrà invece istituito il restringimento di carreggiata dalle ore 5 alle ore 22, fino al 28 febbraio 2021. Durante tutta la durata del cantiere verrà interdetto il traffico ai veicoli di larghezza superiore a 2.6m.

Durante la chiusura al traffico della SS 336 saranno istituite le seguenti deviazioni:

• Direzione Terminal 1 – Autostrada A4: Uscita dalla SS 336 allo svincolo Cardano al Campo Centro – zona Industriale al km 5,500, con prosecuzione su via Enrico Fermi fino alla rotatoria che incrocia via per Castelnovate, svolta a sinistra su via per Castelnovate, via papa Giovanni XXIII (SP15), rientro in SS 336 al km 7,720 allo svincolo Cardano al Campo – Ferno;

• Direzione A8: Uscita dalla SS 336 allo svincolo Cardano al Campo – Ferno al km 7,720, con prosecuzione su SP 15, via Papa Giovanni XXIII, via per Castelnovate fino alla rotatoria che incrocia via E. Fermi, svolta a destra in via E. Fermi, prosecuzione fino allo svincolo di Cardano al Campo Centro – Zona Industriale e rientro in SS 336 al km 5,500.