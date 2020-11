Il M5s varesino soddisfatto del progetto di riqualificazione ex Aermacchi: “Migliorerà la qualità dell’ambiente”

“Il Gruppo varesino del M5S ed i suoi portavoce esprimono soddisfazione in esito alla presentazione del progetto di ristrutturazione dell’ex polo industriale Aermacchi da parte della Giunta varesina. Lo stato di degrado in cui l’area versava unitamente alla pericolosità delle coperture in amianto, ancora ivi esistenti, giustificano un immediato intervento anche per restituire alla città una area densamente abitata”. Il gruppo varesino del Movimento 5 Stelle esprime la sua soddisfazione per il progetto di riqualificazione dell’area al centro delle discussioni di questi giorni in Comune.

“Siamo soddisfatti nel leggere che il progetto interesserà tutta l’area di proprietà privata e l’edificio comunale oramai dismesso di piazzale Foresio – scrive il gruppo in un comunicato stampa -. Molto interessante soprattutto è la stombatura del torrente Vellone che darà alla cittadinanza un nuovo giardino sulle sue rive. Siamo sicuri che vedremo presto in funzione il polo sportivo preventivato che darà finalmente alla citta una piscina olimpionica e un campo da basket a servizio della cittadinanza”.

“Sicuramente – conclude la nota firmata dal gruppo varesino e dai referenti Niccolò Invidia e Roberto Cenci – è un progetto che migliorerà la qualità dell’ambiente e la salute dei cittadini e la rigenerazione del quartiere. L’auspicio ora è che gli architetti dell’investitore sappiano mantenere vivo il ricordo dell’area industriale, che tanto ha dato alla città con le sue imprese, con appositi accorgimenti a richiamo della memoria collettiva della città”.