Maffioli: “Noi accogliamo e curiamo tutti quelli che ne hanno bisogno”

Continua il botta e risposta a distanza tra la segretaria della Fp della Cgil Gianna Moretto e il direttore sanitario dell’Asst Sette Laghi di Varese Lorenzo Maffioli.

Il dibattito è iniziato con questa lettera della Moretto:

La prima risposta di Maffioli:

La replica della Moretto

La controreplica di Maffioli:

La dott.ssa Moretto non ha forse colto il punto della questione. Non si tratta di scegliere se garantire l’assistenza adeguata ad un paziente nel pieno rispetto delle norme di accreditamento oppure no. Se impegnare un infermiere ogni cinque, dieci o quindici pazienti.

Qui si tratta di trovare il modo di assistere i pazienti, oppure no. E noi, questo dilemma, non lo prendiamo neppure in considerazione, a costo di far arrabbiare la segretaria FP CGIL: noi uno scenario diverso dall’attuale, in cui accogliamo e curiamo tutti quelli che ne hanno bisogno, non lo contempliamo neppure.

Quanto alle indicazioni che la Dott.ssa Moretto si è sentita di fornirci su come procedere per far fronte all’emergenza, la ringrazio per l’intenzione, ma posso rassicurarla sul fatto che fino ad ora non abbiamo sentito da lei nulla che non sia già stato all’ordine del giorno delle sedute dell’Unità di Crisi. Se però dovesse venirle in mente qualche altra idea che non sia già stata formulata non dico da me, ma nemmeno da nessuno degli altri professionisti che mi affiancano in questa difficile gestione, la esortiamo a comunicarcela: sapremo farne tesoro. Per il resto, la situazione mi impone di dedicare il mio tempo alla gestione dell’emergenza: la salute dei pazienti, in questo momento, ha l’assoluta priorità”.