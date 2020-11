Natale a casa con Picc: parte l’audioracconto a puntate

Anche se a distanza Oplà non abbandona i suoi piccoli spettatori e vuole rendere speciali questi giorni prima di Natale. Così ha deciso di realizzare un audioracconto a puntate con uno spin-off sul personaggio più simpatico delle storie di Natale Oplà: Picc, dal Natale dei giocattoli.

Picc è un pupazzo il cui super potere è “facciamo finta che…” e che, come tutti i giochi che arrivano dal Paese dei giocattoli, riesce a creare un legame speciale con il bambino con cui gioca, che rende il bambino felice e il giocattolo vivo. Questo bambino viene chiamato Gioca-Gioca nel Paese dei giocattoli.

L’audio racconto avrà il titolo di “Picc e l’invasione degli energivori” ed è pensato per tutti, grandi e piccini, per chi conosce Picc e per chi invece si affaccia per la prima volta al suo mondo e al suo magico potere: quello dell’immaginazione.

In queste puntate Picc dovrà confrontarsi con E-Mind, gioco di ultima generazione, invidioso dei legami che si instaurano tra i giocattoli del Paese dei giocattoli e i loro giocatori. E-mind farà scomparire i giocattoli dal Paese dei giocattoli, proprio il giorno prima che arrivi Babbo Natale a ritirarli per consegnarli a tutti i bambini. Riuscirà Picc a liberarli e a salvare il Natale?

Per scoprirlo sarà sufficiente collegarsi ai canali social della compagnia Oplà nei giorni in cui è prevista l’uscita delle puntate: 4,7,8,11,15 dicembre alle ore 17. Per le successive 24 ore il link a YouTube della puntata sarà attivo.

In questi giorni e orari l’audioracconto sarà disponibile gratuitamente

Oplà ha pensato anche ad un regalo speciale per i piccoli spettatori: un incontro speciale con Picc!

Il 19 dicembre Picc sarà disponibile online, per un incontro personalizzato di 15 minuti con ogni bambino che ne faccia richiesta. Picc gli insegnerà a giocare, si allenerà con lui per aiutarlo a diventare un vero Gioca-Gioca, cioè un bambino che grazie al potere della sua immaginazione, riesce con il proprio giocattolo a inventare stupende avventure.

Per maggiori informazioni scrivere a info@oplateatro.it.