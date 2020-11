Nuove restrizioni anti Covid a Induno Olona, il sindaco chiude parchi e aree gioco

Giro di vite a Induno Olona dove il sindaco Marco Cavallin, alla luce dell’impennata di contagi che si sta registrando in paese, ha firmato questa mattina un’ordinanza per ridurre il rischio di assembramenti nei parchi e nelle aree gioco, spazi che da oggi saranno chiusi.

«La situazione è seria e anche in questi giorni abbiamo avuto segnalazioni di diversi luoghi dove si creano pericolosi assembramenti- dice Cavallin – Alla luce della preoccupazione per il dilagare dei contagi, diffusi in tutto il paese, e anche in considerazione dell’invito della Prefettura ad adottare misure più severe per limitare le situazioni che favoriscono l’assembramento di persone, abbiamo adottato queste misure».

Con l’ordinanza vengono chiusi con divieto assoluto di accesso tutti gli spazi pubblici, giardini pubblici, aree verdi, aree e parchi gioco. Qui il testo con l’elenco completo delle aree chiuse.

Inoltre saranno inaspriti i controlli: «Ho invitato l’ordinanza alla Prefettura e ai Carabinieri e invitato la Polizia locale ad effettuare controlli più serrati su tutto il territorio e in tutto l’arco della giornata. Non voglio fare allarmismo, ma i numeri dicono chiaramente che la situazione è preoccupante, dunque serve senso di responsabilità ma anche consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, perché chi non si adegua mette a rischio non solo la propria salute ma anche quella degli altri. Dopo giorni passati a chiedere alle persone di indossare correttamente le mascherine e a mantenere il distanziamento sociale adesso chi non rispetta le prescrizioni verrà multato».