Nuovo Dpcm, il Governo convoca d’urgenza le Regioni

Il Governo ha indetto una riunione d’urgenza con i rappresentati delle Regione. Il vertice si terrà questo pomeriggio alle 15.30.

Oggetto dell’incontro il nuovo Dpcm che dovrà introdurre nuove misure per far fronte alla diffusione dell’epidemia. Il provvedimento è in programma per questa sera. Secondo le anticipazioni alla sstampa del sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, il nuovo decreto dovrebbe ottenere la firma nelle prossime ore.

In un intervento a Rai Radio 1 non ha nascosto le difficoltà che si stanno incontrando nella stesura del documento: “Il tentativo – ha spiegato – è non paralizzare il paese, voglio che sia chiaro. Non sarà un lockdown rigido, ma simile al modello tedesco, light“.