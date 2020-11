Oltre 4mila studenti hanno partecipato al Pmi Day in digitale

Più di 4.000 studenti di 36 istituti comprensivi della provincia di Varese hanno varcato virtualmente le porte delle aziende del territorio varesino: si conclude con questi numeri l’edizione del #Pmidayvarese2020 svolta, per la prima volta in undici anni, in versione completamente digitale.

Anche per quest’anno, e in una veste del tutto nuova, il #Pmidayvarese2020 si conferma la manifestazione di orientamento allo studio più importante del territorio organizzata dal Comitato per la Piccola Industria dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese per accompagnare gli studenti di terza media alla scoperta del mondo dell’impresa.

Interviste agli imprenditori e ai loro collaboratori e servizi video, realizzati dalle telecamere di Univa, hanno animato i tour aziendali per questa nuova versione del progetto. Per ripercorrere le tappe del viaggio alla scoperta dell’industria, l’Unione degli Industriali, sul proprio canale Youtube, ha creato una Playlist “Pmidayvarese2020” per raccogliere tutti i video delle sei realtà industriali locali rappresentative della variegata composizione merceologica presente sul territorio.

I tour sono disponibili anche sul sito dell’Unione Industriali www.univa.va.it nella sezione dell’Aula virtuale messa a disposizione delle scuole.

«Durante il Pmi Day 2020 – afferma il Presidente del Comitato per la Piccola Industria, Giancarlo Saporiti – il mondo imprenditoriale ha aperto le porte delle proprie aziende a tutte quelle ragazze e ragazzi che entro gennaio 2021 sceglieranno a quale scuola superiore iscriversi. Una scelta, quella del percorso di studi, che non riguarderà solo il futuro degli studenti ma anche il futuro dell’industria locale. Tra 5 anni, probabilmente, qualche ragazzo entrerà a far parte delle aziende varesine».

Durante le dirette digitali, svolte attraverso la piattaforma Zoom e in modalità di webinar, gli studenti hanno posto moltissime domande agli imprenditori intervistati. «Un segnale, questo, che arriva forte e chiaro al mondo manifatturiero. Il Pmi Day, infatti, è riuscito a trasmettere ai giovani quel pizzico di curiosità nello scoprire cosa si cela dietro ad un’impresa. Un ringraziamento finale – chiosa Saporiti – va alle sei imprese partecipanti e a tutte le aziende varesine che hanno contribuito al progetto aderendo alla raccolta fondi per l’acquisto di device a favore della didattica a distanza. Un’iniziativa che ad oggi ci ha permesso di raggiungere la somma di 16.000 Euro».

L’organizzazione del #PmiDayVarese2020 è stata possibile anche grazie alla collaborazione e al supporto di Amca Elevatori e Assi Srl.