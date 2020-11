Openjobmetis, abbonamento alla sconfitta: anche a Pesaro è KO

Un’altra sconfitta – la quinta consecutiva – spinge sempre più in basso una Openjobmetis al momento troppo scarsa per competere con gli avversari. Stavolta a vincere è Pesaro, pur senza il grande ex Tyler Cain: finisce 85-78 nononstante i punti del solito Scola.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 85-78

(16-21, 34-39; 61-57)

PESARO: Robinson 22 (4-6, 4-11), Massenat 11 (3-6, 1-1), Filipovity 9 (3-5, 1-5), Delfino 18 (5-8, 1-5), Zanotti 5 (1-2, 1-2); Drell 2 (1-1, 0-2), Filloy 5 (1-3, 1-5), Tambone 13 (1-1, 2-4). Ne: Basso, Serpilli. All. Repesa.

VARESE: Ruzzier 7 (2-4, 1-4), Douglas 9 (2-4, 1-9), Strautins 12 (2-3, 2-7), Andersson 7 (2-2, 1-4), Scola 22 (3-5, 4-5); Morse 2 (1-2), De Nicolao 7 (0-4, 2-3), Jakovics 12 (2-3, 2-2). Ne: De Vico, Virginio. All. Bulleri.

ARBITRI: Paternicò, Pepponi, Dori.

NOTE. Da 2: P 19-32, V 14-27. Da 3: P 11-35, V 13-34. Tl: P 14-15, V 11-19. Rimbalzi: P 36 (11 off., Filipovity 17), V 38 (12 off., Strautins 12). Assist: P 15 (Delfino 4), V 10 (Douglas 4). Perse: P 9 (Filipovity 4), V 14 (Scola, Strautins 3). Recuperate: P 6 (Delfino 4), V 2 (Jakovics, Douglas 1). Usc. 5 falli: Filloy. Partita a porte chiuse.