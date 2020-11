Bulleri commenta la sconfitta di Pesaro: “Partita decisa dagli episodi”

BULLERI1

«Partita decisa dagli episodi, ma buono l’impatto: nel primo tempo quando abbiamo retto la voglia di rincorrere dei nostri avversari e nel secondo ce la siamo giocata fino alla fine. Qualche episodio è andato storto, quale lay-up di troppo sbagliato mentre Pesaro ha saputo sicuramente sfruttare il proprio talento in situazioni di 1 contro 1».

BULLERI2

«Partita che nonostante il risultato ha tanti aspetti positivi, a partire dall’atteggiamento: ho visto i ragazzi lottare su ogni pallone per 40 minuti. Sono segnali per un futuro determinate, già dalla partita di domenica prossima»

BULLERI3

«Le assenze? Siamo senza De Vico e Ferrero, situazione difficile sul campo e in settimana. Anche Pesaro aveva un’assenza importante con Cain ma loro questa sera hanno modo di pensarci un po’ meno. Speriamo di recuperare il più velocemente possibile i ragazzi. Prendiamo quello di positivo che c’è stato stasera per voltare pagina e ripresentarci super motivati e concentrati domenica prossima».

REPESA1

«Solo complimenti ai ragazzi. Hanno fatto sul campo tutto quello che ci eravamo detti tra ieri sera e stamattina. Due giorni fa siamo rimasti senza Tyler Cain, giocatore fondamentale nella nostra squadra e unico senza cambi. Potevamo cambiare, stravolgere tutto e giocare un basket diverso rispetto ad adesso ma la squadra ha vinto seguendo il coach».

REPESA2

«Siamo andati in difficoltà a inizio partita, andando subito in cambio “piccolo-lungo” e siamo stati puniti da Varese. Poi ci siamo adeguati su Scola quando prendeva la palla vicino a canestro. Così abbiamo controllato la partita, abbiamo preso ritmo e vinto con pieno merito in una situazione per noi molto difficile. Merito di tutta la squadra: i 17 rimbalzi di Filipovity, Robinson che ci ha mantenuto in vita durante la partita, nel finale invece è emerso Tambone. Fondamentale anche il capitano Delfino, un giocatore davvero importante per questa squadra grazie a tutta l’energia positiva che trasmette ai suoi compagni».

DELFINO

«Ci mancava il giocatore più importante, Cain: nelle ultime 48 ore abbiamo imparato a giocare senza di lui. All’inizio abbiamo fatto fatica anche perché di là c’è Scola, poi abbiamo fatto bene e meritato la vittoria. Siamo un gruppo senza stelle ma ogni giorno cerchiamo di lavorare per migliorare».