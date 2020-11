Ospiti e operatori positivi: focolaio alla RSD dell’Anaconda

(foto tratta da L’Anaconda.org)

Superata indenne la prima emergenza sanitaria della primavera scorsa, il centro residenziale dell’Anaconda di Varese sta vivendo in questi giorni un’emergenza: « Venerdì scorso abbiamo avuto la segnalazione di un operatore sintomatico – spiega il direttore della RSD Gianni Nocera – a cui si è aggiunto qualche altro collega. Abbiamo quindi deciso di fare tamponi a tutti e 17 gli ospiti della comunità e ai dipendenti. Così abbiamo verificato che i nostri ragazzi erano per lo più positivi, 16 su 17, ma anche 18 operatori hanno contratto il virus e stanno manifestando sintomi. Invece i ragazzi sono per lo più asintomatici o hanno avuto e già superato una lieve febbre».

La comunità residenziale dell’Anaconda è composta da disabili non fragili, ospiti che non hanno modo di stare al proprio domicilio spesso perché non hanno parenti: « Non si tratta, e ci tengo a sottolinearlo, di persone con patologie, fragili o anziane. Non abbiamo, dunque, un’emergenza sanitaria ma solo qualche difficoltà organizzativa tra il personale. Abbiamo spostato una quindicina di dipendenti sulla residenza e per ora conteniamo i problemi. In questo momento non riusciremmo a inserire nuove figure professionali sia perché mancano sia perché non è facile entrare immediatamente in sintonia con i nostri ragazzi. Gli operatori sono a casa in malattia perché hanno sintomi, curati dai propri medici e speriamo che si rimettano presto».

Situazione tranquilla, invece, nei tre centri diurni di Anaconda dove si concentra la gran parte dell’attività della cooperativa sociale: « Abbiamo superato indenni la primavera e l’estate scorsa avevamo riaperto, secondo le indicazioni ministeriali e regionali, accogliendo i pochi parenti che venivano in giardino. Sono sempre state rispettate le distanze. I nostri operatori sono forniti di dispositivi di protezione e la comunità residenziale era protetta».

Varese, però, è in questo momento tra le province più colpite del paese e il virus è entrato anche nella casa di via Rainoldi.