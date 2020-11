Per la Uyba trasferta amara a Bergamo

Trasferta amara per la Unet e-work Busto Arsizio che al Pala Agnelli di Bergamo perde per 3-2 (24-26, 28-26, 25-23, 18-25, 15-10) contro le padrone di casa della Zanetti, scese in campo con grande determinazione e voglia di vincere. Prestazione decisamente sottotono per Gennari e compagne, che sono tornate in campo dopo quattro giornate di stop dovute al Covid-19 e un periodo dove non sono riuscite ad allenarsi con continuità.

Unica nota positiva della serata, il ritorno in campo della palleggiatrice Jordin Poluter che si è ristabilita dall’infortunio e che ha giocato dal primo minuto. Nonostante i timori dei giorni scorsi, coach Fenoglio è riuscita a recuperare due delle tre giocatrici risultate positive a Perugia e ha potuto quindi schierare in campo la migliore formazione (assente solo la cubana Herrera Blanco).

Le biancorosse hanno vinto il primo set ai vantaggi e buttato via il secondo regalando la vittoria a Bergamo, hanno vinto per un soffio il terzo e poi si sono spente nel quarto set, non riuscendo poi a prendere in mano le redini del quinto, dominato a muro dalle orobiche.

Top scorer della Uyba è risultata Alexa Gray (per lei 25 punti con il 47% offensivo), seguita da Mingardi con 24. Dall’altra parte della rete si sono fatte vedere Loda (25), Lanier (24) ed Enright (18). Super prestazione difensiva infine per il libero Fersino.

A fine partita Mingardi sottolinea la difficoltà dello scendere in campo dopo lo stop forzato: “E’ stata una partita difficile, non giocavamo da tanto e ritrovare il ritmo gara è stato duro. Abbiamo ritrovato il palleggiatore e questo è un fatto positivo, ma si è visto che dobbiamo lavorare ancora molto per trovare il feeling migliore. Siamo venute qui per conquistare tre punti, portarne a casa solo uno brucia. Abbiamo provato in ogni caso a fare del nostro meglio, ma loro hanno difeso tanto, dando vita a un match super combattuto. Ci è mancato lo sprint finale”.

La partita

Coach Fenoglio schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Olivotto e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

Il primo set si apre in equilibrio (3-3), Sul 5-8 Turino ferma il gioco per dare indicazioni alle sue ragazze e al rientro in campo la Uyba continua a mantenere le redini del gioco (7-11). Bergamo però non ci sta e l’ace di Enrigh riporta la Zanetti a -1 (15-16). Finale punto a punto tra le due formazioni, intenzionate a darsi battaglia 22-20). Stevanovic mette a segno due punti consecutivi a muro (22-23). Si va ai vantaggi e il set si chiude con il muro di Mingardi (24-26).

Il secondo parziale inizia bene per la Uyba che si porta sul 1-3 grazie al turno in battuta di Mingardi. Gray ed Enright si scambiano bordate (12-11), Leonardi è strepitosa in difesa e le due formazioni procedono punto a punto (19-19). La Zanetti allunga con Enright e fa chiamare tempo a Fenoglio (22-20). Al rientro in campo nessuna delle due formazioni vuole cedere il passo e si va ancora una volta ai vantaggi. Sul finale un doppio errore di Gray regala il 28-26 alla Zanetti.

Nel terzo set Bergamo parte subito bene e si porta sull’8-5. Le biancoross approfittano di alcuni errori delle orobiche e si riportano a -1 (10-9). Si prosegue in sostanziale equilibrio fino al 20-19. Sul finale Loda è scatenata (23-22) e Lanier chiude 25-23.

Nel quarto set la Uyba si porta sul (2-6), grazie a molti errori delle padrone di casa. Le farfalle aprono le ali e volano sul 5-10. Busto continua a comandare e soprattutto detta legge a muro. Stevanovic affonda l’8-18 ed Enright attacca lungo il 9-20. Il set è in discesa e la Uyba chiude presto con Gray 18-25.

Tie break – Bergamo scende in campo con il piglio giusto e si porta sul 4-2. Gennari prova a dare la scossa alle sue compagne e il muro di Poulter segna il 6-5. Le padrone di casa però non ci stanno e corrono sul 9-5. Sul finale Gray spara out il 14-10 e Mio Bertolo chiude 15-10.