Salgono i contagi ad Azzate, 56 i positivi

Sono salite a 56 le persone contagiate dal Covid-19 ad Azzate. A comunicarlo questa sera, domenica 1° novembre, l’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi una classe della scuola media “Leonardo da Vinci” era stata messa in quarantena a causa di un alunno che era risultato positivo.

Si comunica che alla data di oggi nel nostro comune i casi di positività sono saliti a 56 e i contatti di caso in quarantena sono 35.

Le persone ad oggi guarite sono 21 e siamo spiacenti di comunicare che si è verificato il decesso di un ospite in RSA.

Come di consueto, ma soprattutto alla luce dei numerosi casi in aumento, rammentiamo di indossare la mascherina, lavarci spesso le mani, mantenere il corretto distanziamento e limitare il più possibile le occasioni di incontro; piccole attenzioni che risultano efficaci per contrastare la diffusione del virus.

Utilizziamo il buon senso rispettando le indicazioni e cercando di limitare i rischi di contagio.

Il comune e la Protezione Civile sono a disposizione di tutte le persone in difficoltà – si legge nel messaggio diffuso questa sera – Ci stiamo adoperando per contattare tutti i soggetti positivi in isolamento e coloro che sono posti in quarantena fiduciaria, secondo l’elenco fornito da ATS, per comunicare la disponibilità a essere di supporto in caso di necessità.

Chi si trovasse in queste situazioni e non fosse ancora stato contattato dal Comune, è invitato a farlo telefonando al numero 0332.456316.