Samarate piange una vittima da Coronavirus

«La comunità di Samarate piange la scomparsa di un nuovo concittadino a causa del maledetto virus. Una nuova triste pagina per l’intera comunità. Sono affranto, come tutti voi», a comunicarlo è il sindaco, Enrico Puricelli, che ogni giorno cerca di stare vicino a tutta la sua cittadinanza e a rassicurarla in questi giorni difficili.

Si tratta dell’undicesima vittima da marzo che la cittadina piange. I casi di positività sono attualmente 266, aggiornati a ieri, sabato 7 novembre. Anche Angera, sul Lago Maggiore, oggi ha registrato un decesso da Coronavirus.

«L’infelice notizia mi è arrivata oggi, direttamente dalla sua famiglia, alla quale porgo, insieme a tutta l’Amministrazione, le più sentite condoglianze – ha continuato – mi stringo a loro, a nome dell’intera comunità samaratese. Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi. Non sottovalutiamolo».