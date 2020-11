Scomparso da Busto Arsizio, si cerca un uomo

Non si hanno notizie da questa mattina – lunedì 2 novembre – quando è uscito di casa e nessuno ha più avuto sue notizie.

I famigliari, dopo aver avvertito le autorità, stanno cercando il signor Antonio Gaudenzi,

Questo il messaggio della figlia:

Stiamo cercando mio papà scomparso da via Mentana questa mattina alle 11. Indossava cappellino bianco con la scritta Overline, pantaloni blu e giubbotto di pelle. Sono stati già allertati carabinieri e ospedale. Chiunque lo veda per cortesia. Soffre di Alzheimer e non si è mai allontanato così tanto da casa.

Ringrazio Chiunque possa dare una mano .

Si chiama Antonio Gaudenzi e vi lascio il mio cellulare 3393816729