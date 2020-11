Scoperto il mancato versamento di imposte su gas ed elettricità per quasi 2 milioni di euro

I funzionari ADM di Varese hanno accertato l’omesso versamento di imposte relative ad accise sull’energia elettrica pari a 1.497.480 euro oltre ad oneri accessori di 89.281 euro e sul gas naturale pari a 246.038 euro, oltre ad oneri accessori di 16.877 euro.

Tali irregolarità sono state constatate durante lo svolgimento delle attività ordinarie di verifica e controllo su base documentale. Nei confronti delle società controllate sono stati emessi avvisi di pagamento per il recupero delle imposte non pagate, nonché degli oneri accessori del debito in materia di interessi legali e delle indennità di mora.