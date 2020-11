“Seconda ondata: come fermare l’emergenza sanitaria” il Pd di Varese organizza un approfondimento su facebook

Il circolo PD di Varese ha organizzato per giovedì 19 novembre alle 21 un incontro in diretta facebook sulla seconda ondata della pandemia, dal titolo: “Seconda ondata: come fermare l’emergenza sanitaria”

All’evento, che si potrà seguire sulla pagina del PD Varesino, interverranno il Sindaco Davide Galimberti, il consigliere regionale Samuele Astuti, il dottor Giulio Minoia e l’avvocato Luca Degani, presidente di Uneba.

«La diretta sarà dunque un’occasione per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria con particolare riferimento a Varese, purtroppo non solo legata al coronavirus: si tenga conto che l’attività chirurgica ha avuto una riduzione del 56%, secondo una nota diffusa dall’ASST Sette Laghi – commenta Luca Carignola, presidente della sezione cittadina – Ciò significa che i nostri ospedali stanno riducendo drammaticamente le attività ordinarie legate alle cure non legate al covid, con tutto ciò che ne comporta. Per questo occorre un intervento urgente della Regione, che non siano passerelle di maniera».