Un funerale con tre bare alla Rasa di Varese

Al centro del campo sportivo dell’oratorio della Rasa sabato 21 novembre alle 14 ci saranno tre bare. Un funerale mai visto nella piccola comunità alle porte di Varese.

Ieri avevamo scritto della scomparsa di Ornella Bianchi. Una donna piena di energia e conosciuta da tutti per il suo impegno per il borgo. Se n’è andata a 73 anni stroncata dal covid-19. Con lei ci saranno anche le salme di Umberto Tonta di 79 anni e Gianfranco Galli di 84.

Erano tre amici e le famiglie hanno deciso di dare l’ultimo saluto in una cerimonia unica. Un vero e proprio choc per la piccola comunità di circa 800 anime dove si conoscono tutti. Una realtà molto dinamica e che negli anni ha costruito iniziative, progetti per i propri abitanti, ma anche per tante altre persone. Di questi tempi era il lavoro per il mercatino di Natale, diventato uno dei più frequentati in provincia, l’attività principale. La pandemia non solo ha bloccato tante iniziative, ma si sta portando via alcune vite.