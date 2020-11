Il Varese fa rotta verso Imperia: biancorossi in campo dopo un mese di stop

Sarà la volta buona? Facendo i dovuti scongiuri, domenica 15 novembre (ore 14.30) il Città di Varese scenderà in campo a Imperia per il primo dei recuperi che dovrà affrontare la squadra di mister David Sassarini, ancora ferma a due gare giocate e zero punti in classifica.

La partita dello stadio “Nino Ciccione” di Imperia verrà trasmessa in diretta su Sportitalia.

Era il 14 ottobre quando al “Franco Ossola” i biancorossi sono stati battuti dai valdostani del PDHAE. Sarà un mese esatto di stop, nel mezzo tanti rinvii, una pausa forzata degli allenamenti e una condizione che per forza di cose non potrà essere al massimo.

Intanto la società non è stata ferma: anche sul mercato ha tesserato il portiere classe 2000 Simone Cotardo, che già nel precampionato si era unito alla rosa per gli allenamenti. Ora, anche a causa di un problema di Ovidius Siaulys, era necessario avere un altro estremo difensore a disposizione.