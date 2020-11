Visibilità: appuntamento in diretta su Facebook con il Museo Maga

Nuovo appuntamento con l’arte del Museo Maga in diretta Facebook e Zoom. Domenica 29 novembre alle 17.30 Alessandro Castiglioni conservatore del Museo MA*GA e curatore della mostra “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”, leggerà e interpreterà le Lezioni Americane di Italo Calvino, in dialogo con arte, moda e design nella contemporaneità.

Il tema di questa domenica è “Visibilità” e a riguardo Calvino scriveva «Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere una facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di pensare per immagini».

L’incontro è gratuito, prenotazione per la diretta Zoom all’indirizzo didattica@museomaga.it