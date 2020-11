I voti della Pro Patria: Nicco vede rosso, Parker ci prova

Termina 1-0 per il Como al “Sinigaglia” e la Pro Patria torna a casa con le tasche vuote ma anche con alcune riflessioni da fare. Nicco si fa espellere per proteste, errore grave per uno esperto come lui, Gatti il più positivo.

PAGELLE

GRECO 6: Quasi mai chiamato in causa, non ha colpe sul gol

GATTI 6,5: Cresce partita dopo partita. Anche oggi una buona prestazione nonostante dei clienti difficili

BOFFELLI 6: Rimesso in mezzo ai tre di difesa, fa il suo con ordine e personalità

SAPORETTI 6: Pecca forse un po’ di troppo nervosismo ma la prestazione non è male

COTTARELLI 5: Si becca un tunnel in piena area nell’occasione del gol. Serve maggiore personalità, anche in avanti

Castelli s.v: Qualche minuto nel finale

COLOMBO 6: Gara di sofferenza, si mette a fare legna ma non riesce a dare rifornimenti agli attaccanti

Galli 6: Porta freschezza nel finale ma senza trovare la giocata

FIETTA 6: Tanto fosforo in una gara da giocatori esperti

Bertoni 6: Entra per provare a dare più geometrie ma l’espulsione di Nicco cambia i piani

BRIGNOLI 5.5: Bene in difesa, pasticcione con il pallone tra i piedi. Deve ritrovarsi mentalmente

Nicco 5: Un’espulsione ingenua proprio quando non serviva

PIZZUL 6: Non si vede molto, ma qualcosa prova a fare

LE NOCI 5,5: Anche a casa sua non riesce a fare la prestazione. Questa Pro Patria ha bisogno di ritrovare il suo “Beppe Gol”

Latte Lath 6: Ci mette accelerazioni e imprevedibilità, ma non sfonda

PARKER 6: Pochi palloni visti in tutta la gara, si innervosisce ma ha il merito di provarci sempre