Addio Lucio: il Gruppo Sant Antonì da Saronn in lutto

Un altro lutto colpisce Saronno e la sua comunità. Si è spento all’età di 65 anni Lucio Turchiarelli, membro della prima ora del Gruppo Storico Sant Antonì da Saronn che si occupa della rievocazione storica di gennaio.

Lo stesso Gruppo lo ricorda con un post commosso pubblicato sui social: «Lucio Turchiarelli, 65 anni, è tornato tra le braccia di Dio. Il Gruppo Storico Sant Antonì da Saronn saluta con profonda tristezza un caro Amico, sempre pronto a dare una mano, disponibile con chiunque, portando immancabilmente il suo sorriso e la sua perenne voglia di scherzare tra buoni amici. Salutiamo Lucio che lascia un grande vuoto soprattutto negli affetti della gente. Difficilmente riusciremo a colmare questa mancanza, sicuramente il suo ricordo sarà sempre presente tra di noi. CIAO LUCIO».

Anche il capogruppo in consiglio comunale della lista civica Augusto Airoldi Sindaco, Mattia Cattaneo, ricorda Turchiarelli: «CIAO LUCIO. Sempre pronto a dare una mano, senza la smania di apparire, anzi. Generoso, di poche parole, ma tanti fatti. Come sono i veri volontari. Anche lui portato via dal Covid. Un grande dispiacere e un grande vuoto per la comunità della Sacra Famiglia».