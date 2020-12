Addio a Sergio Ginelli, colonna portante della comunità di Sumirago

La cittadinanza di Sumirago apprende commossa la scomparsa di Sergio Ginelli, colonna portante del volontariato del nostro territorio.

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale si sentono vicini al dolore della famiglia alla quale rivolgono le più sentite condoglianze.

Alpino, grande appassionato della montagna, fondatore e corista del Coro Penna Nera di Gallarate, fondatore e capogruppo per diversi anni del Gruppo Alpini di Quinzano, cofondatore del Coro della sezione ANA di Varese e corista fino all’ultimo respiro.

Presidente storico del Gruppo Volontari di Sumirago, consigliere del Circolo di Quinzano e già Consigliere Comunale per più mandati.

Una persona speciale che ha contribuito in modo importante alla crescita del mondo del volontariato nella nostra comunità. La sua presenza è sempre stata un esempio per molte persone. Uomo determinato, retto, umile e disponibile, come pochi; aveva sempre una parola cortese per chiunque.

Possiamo ritenerlo , a buona ragione , il padre del mondo del volontariato del nostro territorio.

L’intera comunità ha subito una perdita importante e il suo esempio rimarrà sempre nei nostri ricordi.