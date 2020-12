Aerei e montagne, un anno con il calendario di Malpensa Spotters Group

È ormai una tradizione di Malpensa: è il calendario di Malpensa Spotters Group, che ritrae l’aeroporto di Milano, mettendo al centro lo spettacolo di decolli e atterraggi.

Tredici scatti, tra copertina e pagine dei dodici mesi: immagini spettacolari, spesso con il paesaggio aeroportuale che “dialoga” con la quinta delle montagne a Ovest e Nord dello scalo.

Molti scatti, quest’anno, hanno per protagonisti aerei cargo, in un anno in cui il Covid ha ridotto al lumicino i voli passeggeri (e percentualmente ha aumentato il peso dei voli cargo).

Le foto sono di Marco Piantanida, Luca Chiodini, Luca Gussoni, Lukas Henrique, Gabriele Bognetti, Alessandro Maggia, Davide Calabresi, Jonid Nelomataj, Flavio Renzi, Raoul Andries, Simone Previdi, Matteo Garavaglia, Massimo Andreina.

Il calendario si può acquistare qui, attraverso la pagina facebook di MSG.