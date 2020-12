Aimetti: “Varese non merita di essere governata da Maroni”

Pubblichiamo integralmente il duro commento di Silvio Aimetti, sindaco di Comerio, dopo la lettura dell’intervento di Roberto Maroni in consiglio Comunale ieri sera, pubblicato sulla sua pagina Facebook

Ho appena finito di leggere l’intervento integrale di Roberto Maroni durante il consiglio comunale di Varese di ieri sera.

Definirlo un manifesto politico mi sembra veramente fuori luogo.

Cari Amici, Vi invito a leggerlo (E’ pubblicato integralmente su Varesenews)

Neanche un cenno ai problemi della sanità della nostra Regione che hanno causato migliaia di morti, non una critica all’attuale gestione politica della sanità ma semmai una critica superficiale e approssimativa verso l’attuale amministrazione comunale, con la tipica rivendicazione clientelare leghista dei contributi dati dalla Regione (che ricordo non è la lega) in questi mesi.

Non un vero segnale di cambiamento che richiami alla crisi ambientale che sul nostro Territorio ha già dato segnali molto forti in questi anni.

Unica nota apprezzabile la necessità di fare squadra tra Istituzioni.

E nel mezzo un bel:

VARESE MERITA ALTRO, VARESE MERITA DI PIÙ.

Sono solo il sindaco di un piccolo Comune, per me il più bello del mondo, che per natura, vicinanza e organizzazione si sente parte dell’area vasta il cui fulcro é Varese, nei prossimi mesi lavorerò perché

VARESE “NON MERITI” DI ESSERE GOVERNATA DA LUI.