Armio, ecco il presepe a 895 metri d’altezza

In Veddasca certamente il senso del Natale non manca.

Dopo il difficile anno che residenti e villeggianti hanno trascorso – per tanti mesi impossibilitati ad incontrarsi causa lockdown – dunque, riscaldano il cuore le immagini che giungono dalla chiesa di San Lorenzo nella frazione di Armio.

Sulla pagina Facebook dedicata all’oratorio, (https://www.facebook.com/OratorioSanLorenzoArmioVeddasca/) infatti, è stato pubblicato un breve video che mostra il bel lavoro dei volontari e di don Viniero Roncarati, che hanno arricchito la chiesa di un bel presepe.

Chi ama la val Veddasca non si stupisce, però, di tanta creatività: lo scorso anno dalle pagine di VareseNews vi avevamo mostrato la nascita del presepe perenne di Graglio (https://www.varesenews.it/2019/12/veddasca-nato-presepe-perenne-graglio/886430/), creato grazie all’impegno di due villeggianti, decisi ad arricchire di arte religiosa il paesino incastonato nel verde delle montagne.

Anche quest’anno, dunque, l’attrattiva per gli appassionati di presepi non manca: basterà salire i tornanti da Maccagno verso il confine e sostare nelle frazioni del comune, per contemplare le diverse riproduzioni della Natività. DPCM permettendo.