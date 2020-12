Avanza il sottopasso di Sant’Anna, si scava sotto la ferrovia

C’è grande fermento di cantieri lungo l’asse del Sempione. Questa mattina vi abbiamo dato conto dell’avvio dei lavori nell’area ex-Mizar che si trasformerà in un grande parco tra commerciale, svago, sport e laboratori industriali. A poche decine di metri sta avanzando un altro cantiere, questa volta pubblico, che mira a collegare il quartiere di Sant’Anna con il resto del centro abitato, attraverso il sottopasso in fase di realizzazione che bucherà la massicciata della ferrovia per collegare il quartiere con il centro della città.

Dopo i lavori di bonifica del terreno, che hanno impegnato per diverse settimane l’impresa prima nella pulizia dai rifiuti e poi con la caratterizzazione e rimozione del terreno contaminato dall’amianto, sono iniziati gli scavi per inserire i moduli in cemento che andranno a formare il sottopasso.

L’intervento era atteso da molti anni ed è in parte finanziato dal governo che da anni aveva messo a disposizione 3 milioni. Nel complesso l’opera costa 6,6 milioni di euro.

