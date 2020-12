Biblioteca di Casciago, al via il servizio di consegna a domicilio

La Biblioteca Comunale di Casciago, in considerazione del protrarsi della chiusura al pubblico disposta a livello nazionale, ha attivato dal giorno 1 dicembre un servizio di prestito con consegna a domicilio o con altre modalità da concordare che non prevedano l’accesso alla sede.

Essendo sospeso il servizio interprestito sarà possibile il prestito di soli libri della biblioteca di Casciago verificandone la disponibilità al link http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/web3/index.asp

Al link: http://anteprima.opac.bibliotecheprovinciavarese.it/#/search?a3_publication_date=2020&a4_item_location=Casciago&lst=1&page=1 sono segnalati i nuovi acquisti.

«I libri disponibili andranno richiesti tramite la mail biblioteca@comune.casciago.va.it o via whatsapp/sms al numero 3292337125 a cui seguirà contatto per definire le modalità di ritiro – spiegano l’assessore delegato Stefano Chiesa e la bibliotecaria Sabina Dimarno -. Il servizio è rivolto ai soli residenti di Casciago o a chi può accedere al territorio del nostro Comune in base alla normativa in vigore. L’iscrizione alla biblioteca è gratuita».