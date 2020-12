Buoni alimentari, ad Arcisate il bando è ancora attivo

Il Comune di Arcisate ricorda che è ancora attivo il bando per la richiesta di buoni alimentari per persone e famiglie in difficoltà economica.

Sul sito del Comune tutte le indicazioni e i moduli da scaricare per presentare la richiesta.

Link al bando › https://www.comunearcisate.va.it/servizi/documenti-prelevabili/uffici/servizi-sociali/avviso-buono-spesa-anno-2020