Come fare e-commerce nel modo giusto? Se ne parla in diretta con Confartigianato Varese

Essere presenti online, nel modo giusto, è decisivo per le aziende italiane, comprese quelle più tradizionali. Ma come scegliere il modo giusto? Quello che consenta alla propria dimensione aziendale di ottenere i migliori risultati e di non sprecare risorse in sistemi che rischiano solo di complicare la vita?

A questa domanda si proverà a rispondere durante la prima di tre dirette settimanali organizzate da Confartigianato Varese. Nell’incontro in programma per mercoledì 2 dicembre alle 17 interverranno Angelo Bongio (Innovation Manager di Confartigianato Artser), Elena Ambrosoli (Chief Manager Confartigianato Artser) e Cristian Cassina (Chief Executive Officer di Betsoft Srl). La diretta si potrà seguire sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Confartigianato Varese.

Parola d’ordine dell’incontro sarà “e-commerce“: «Un elemento fondamentale – spiegano gli organizzatori – per non farsi fermare dal Covid e per non farsi trovare impreparati da questa realtà. Lo certificano le abitudini delle aziende e dei consumatori italiani, sempre più propensi a ricercare occasioni per effettuare acquisti su scala mondiale. In questo ciclo di incontri daremo consigli e suggerimenti per entrare nel mondo delle vendite online. Un mondo con numeri incoraggianti. Uno studio realizzato da Netcomm con The European House – Ambrosetti delinea infatti che la rete del valore dell’e-commerce e del digital retail genererà a fine 2020 ricavi per 58,6 miliardi di euro».

Nel corso dell’incontro si parlerà anche del progetto “Botteghe artigianali“ ideato da Confartigianato Artser in collaborazione con Betsoft srl: un portale e-commerce che consente alle aziende del territorio a essere subito presenti sul web con tutti i loro prodotti.