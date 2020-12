Il Comune di Cocquio Trevisago lancia la raccolta dei giochi per Natale

Natale che arriva, le difficoltà di una famiglia e le giuste aspettative dei più piccoli.

A Cocquio Trevisago il Comune ha avuto un’idea: una raccolta di giochi da destinare alle famiglie che stanno attraversando problemi economici seri per via della pandemia.

«Ebbene, per far fronte a questo tipo di difficoltà, la nostra Amministrazione Comunale ha pensato di farsi da tramite per una raccolta di giocattoli (anche usati, ma in ottimo stato) e doni adatti a bambini che consegneremo alle famiglie che ne faranno richiesta, che potranno così aggiungere qualche regalo per i loro piccoli figli sotto l’albero di Natale», spiega il sindaco Danilo Centrella.

In che modo? E’ sufficiente portare i doni già impacchettati (indicando il contenuto e l’età alla quale sono adatti) presso la Biblioteca Comunale in Via Motto dei Grilli (tel. 0332-975018); le famiglie che desiderano ricevere un regalo devono contattare la biblioteca e lasciare i propri riferimenti, in modo da poter poi essere richiamate per concordare la consegna a casa.

«In questi mesi sono state tante le dimostrazioni di solidarietà che voi cittadini avete dato, questo ci riempie di orgoglio e siamo certi che molti di voi sposeranno questa iniziativa con il consueto entusiasmo, nella consapevolezza che ogni Natale può essere felice, anche in tempi difficili come quello che stiamo vivendo», concludono dal Comune.