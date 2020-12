Coronavirus “mutato”: l’Italia blocca i voli da e per il Regno Unito

A causa della diffusione nell’Inghilterra dell’est e del sud di una nuova variante del Coronavirus, la cui diffusione sarebbe molto più rapida, sabato 19 dicembre il premier britannico Boris Johnson ha annunciato un nuovo lockdown su Londra e il sud-est del paese.

Le restrizioni più rigide durano dalla mezzanotte di domenica 20 dicembre e saranno in vigore fino a fine anno. Nel resto dell’isola, invece, è valida la Christmas bubble per gli incontri durante il periodo natalizio: questa bolla sociale comprende la possibilità di incontrarsi il 25 dicembre fino a tre famiglie. Per Capodanno non sono previsti rilassamenti.

Sempre nella conferenza stampa di ieri, il premier ha confermato che la variante del Coronavirus si diffonde molto più velocemente di quello che tutti noi ormai conosciamo, negando un tasso di mortalità più alto.

Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il @MinisteroSalute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna.

Questa mattina, domenica 20 dicembre, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato il blocco dei voli da e per il Regno Unito, insieme ad altri paesi europei come i Paesi Bassi; in Germania, in Francia e in Austria la decisione è ancora in corso.