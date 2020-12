Gavirate vuole un parco giochi inclusivo sul lungolago

Un parco giochi inclusivo: è quello il Comune di Gavirate vuole realizzare nell’attuale area sul lungolago. I

l progetto redatto dall’Ufficio tecnico partecipa quindi al bando regionale che mette a disposizione 7 milioni di euro. I termini per presentare i progetti scadranno il prossimo 31 marzo.

Il Pirellone mette a disposizione contributi a fondo perduto per il 95% delle spese, con tetto di 30 mila euro fino al 95% delle spese.

La giunta Alberio ha così predisposto un progetto per adeguare l’area giochi esistente di 1600 metri quadrati con l’inserimento di nuovi giochi per bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni.

Gli interventi riguarderanno l’introduzione di nuove strutture: una torre quadrata, due scivoli aperti, un pannello di risalita, una pedana per l’accessibilità di carrozzine, una scaletta a gradini, una rete di arrampicata con gradini sospesi, ma anche la sistemazione delle aree di caduta con pavimentazioni antitrauma e il rifacimento dei percorsi interni per migliorarne l’accessibilità togliendo ogni pendenza od ostacolo in modo che tutti possano usufruirne anche chi ha capacità motorie ridotte o sensoriali.

Il costo previsto è di circa 45.000 euro di cui il Comune potrebbe dover sostenere solo la spesa di 15.000 grazie al contributo regionale.

Il progetto, completo di tutti i documenti necessari, è stato approvato e verrà presentato in Regione.