Grossa perdita alla rete idrica, mezza Malnate rimane senz’acqua

Nel tardo pomeriggio di ieri – martedì 15 dicembre – c’è stato un grosso guasto alla rete idrica in cima a viale delle Vittorie, all’intersezione con via Col di Lana. Il danno è stato grave e già nella serata di martedì una buona parte di Malnate è rimasta priva di acqua in casa o con una pressione bassa del getto dai rubinetti.

Nella mattinata di mercoledì 16 dicembre gli operati di Le Reti si sono messi al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile, ma è stato necessario chiudere il gettito principale della fornitura d’acqua. Ci sono quindi ripercussioni sulla rete idrica a Rovera, Villa Rossi, Rogoredo e parte del centro ma alcune segnalazioni sono giunte anche da San Salvatore.

Questo l’avviso da parte del Comune:

Si avvisa la cittadinanza che questa mattina è stata individuata la causa della perdita d’acqua sulla rete idrica in Viale delle Vittorie.

A causa della posizione particolare del danno, si è reso necessario chiudere il gettito principale della fornitura d’acqua nella rete che fornisce una vasta parte della cittadina (Rovera, Villa Rossi, Rogoredo, parte del centro)

Ci scusiamo per il danno arrecato a causa della mancanza d’acqua e i disagi nella viabilità.

Il gestore dell’impianto, Le Reti ex Aspem, assicura la massima sollecitudine nei lavori di ripristino.