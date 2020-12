Il gregge di Christian potrà ripopolarsi: raccolti più di 6mila euro

Chi pochi euro, chi invece un contributo un po’ più corposo. Quel che conta è che la raccolta fondi a favore di Christian, il pastore di Gazzada Schianno che settimana scorsa ha perso circa un centinaio di pecore, morte investite dal treno che viaggiava lungo la linea ferroviaria che collega Varese a Milano, nel tratto tra Gazzada Schianno e Morazzone, abbia raggiunto l’obiettivo.

La raccolta fondi, promossa da un gruppo di giovani (qui il link), ha raccolto il poche ore quasi 250 donazioni per oltre 6000 euro.

Questo il commento che ha scritto oggi Gloria, una delle promotrici della raccolta fondi: «L’obiettivo è stato raggiunto e a noi ancora non sembra vero! Christian riavrà il suo gregge ed è solo grazie ad ognuno di voi. Il vostro affetto e calore ci hanno riempito il cuore di gioia e di speranza. Siamo contenti che questa raccolta abbia trovato ampia condivisione. Mai come in questo periodo essere solidali verso gli altri è un regalo bellissimo. A nome nostro e di Christian, vogliamo ringraziare tutti voi per questo gesto di solidarietà. Il vostro aiuto è stato prezioso e non verrà mai dimenticato. Grazie».