Una raccolta fondi per aiutare il pastore del gregge investito dal treno

“Un nuovo gregge per Christian”. È partita sulla piattaforma Gofundme una raccolta fondi spontanea per sostenere il pastore che ha perso gran parte del suo gregge nell’incidente con il treno, avvenuto domenica scorsa.

Circa un centinaio gli animali morti nelle prime ore della mattina del 29 novembre, investiti dal treno che viaggiava lungo la linea ferroviaria che collega Varese a Milano, nel tratto tra Gazzada Schianno e Morazzone.

“Allevare il bestiame – si legge nel testo della raccolta -, portarlo al pascolo, curarlo con amore e dedizione, non è solo un lavoro. È una ragione di vita. Tuttavia pochi giorni fa, il 29 novembre, qualcosa è cambiato. Uno spiacevole incidente, avvenuto a Gazzada Schianno, ha decimato le sue pecore, rubando a lui e alla sua famiglia la speranza e la serenità. Noi siamo un gruppo di ragazzi e la storia di Christian non ci ha lasciato indifferenti. Abbiamo pensato di creare questa campagna di solidarietà per far sì che lui possa ricevere un sostegno in questo momento difficile e delicato, con la speranza che possa ripopolare il suo gregge e cancellare dalla memoria del suo cuore questo triste episodio. Dunque, siamo qui a chiedere il vostro aiuto. Ogni piccola donazione può fare la differenza”.

Qui la raccolta fondi