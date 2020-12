Incidente in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, ferito un rider

Incidente tra un’auto e una bicicletta questa sera, martedì, poco dopo le 18. A riportare ferite è stato un fattorino di Deliveroo finito a terra dopo uno scontro alla rotonda lungo viale Duca d’Aosta, all’incrocio con via Mameli. Il lavoratore ha riportato alcuni traumi non gravi ed è stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da due pattuglie della Polizia Locale di Busto che hanno permesso le operazioni di soccorso in sicurezza. L’incidente mette in luce il fenomeno dei riders, ormai presenti in gran numero anche a Busto Arsizio con lo sviluppo del sistema di consegna a domicilio.