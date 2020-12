Kaso, in vinile il suo ultimo album “Funziona”

Da oggi è disponibile la versione in vinile di “Funziona”, l’ultimo album di Kaso (uscito a maggio).

Oltre al recente “Alieni”, il vinile contiene un altro singolo inedito disponibile da oggi, “Come bestie” (https://ffm.to/kasocomebestie), che vede ospite alla voce Phra. Aiello, artista milanese classe ’98 cresciuto da Kaso non solo artisticamente.

“Conosco Francesco fin da bambino perché ero il suo educatore di strada – racconta Kaso. Questo brano si ispira a vicende reali, parliamo di un passato che abbiamo condiviso e affrontiamo temi come bullismo ed emarginazione raccontando la fase delicata della crescita, l’importanza della diversità”. Anche questo nuovo singolo, come il precedente “Alieni”, è un brano rap classico arricchito da parti suonate da Mauro Banfi – che ha già composto e prodotto le alte canzoni di “Funziona” con Kaso – ma l’ispirazione principale questa volta è il boogie.

Kaso, noto sia per i suoi lavori con Maxi B sia per il suo percorso solista, ha deciso di pubblicare il vinile perché è molto affezionato a questo supporto: i suoi primi passi nella musica e la sua formazione artistica, infatti, sono avvenuti negli anni 90, decennio in cui molti cultori dell’hip hop, non solo i dj, prediligevano il vinile al cd.

Il vinile di “Funziona” è disponibile in due versioni: una edizione limitata in giallo (colore che torna regolarmente nella carriera di Kaso) e una nel classico nero.