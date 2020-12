La Varese di ieri in cento anni di storia, arte e costume

Domenica 13 dicembre si festeggia Santa Lucia che, nella tradizione popolare, porta i doni ai bambini. Una tradizione molto sentita in diverse regioni italiane e in molti paesi del nord Europa. Per questa occasione il Circolo degli artisti di Varese, ha pensato di seguire questa ricorrenza regalando alla città di Varese un dono che riguarda la storia della sua cultura. Non potendo utilizzare gli spazi espositivi di Villa Mirabello, a causa dell’emergenza sanitaria l’esposizione dal titolo “Cento anni di storia, arte e costume attraverso il Circolo degli Artisti di Varese” sarà inaugurata in modo virtuale.

Come scrive nel testo di presentazione sul catalogo Raphael de Vittori Reizel «Gli artisti contemporanei del Circolo di Varese, continuatori dell’eredità e del messaggio artistico di coloro che con grande impegno e valore li hanno preceduti, si sono fatti carico di creare e proporre visioni capaci di passare attraverso varie facce dell’arte. Sono pittori, scultori, fotografi d’arte, grafici, in grado di cercare, proporsi e tentare alternative al predominio delle mode effimere e transitorie dell’arte, sempre in agguato e imposte da un mercato e da un discorso critico arbitrario. I nostri artisti concepiscono l’atto creativo come un impegno per ricostruire il significato che l’opera vuole proporre. Stabilire empatia fra artista e pubblico con un magma di sapere e piacere che sempre ha affascinato i fruitori della rappresentazione d’arte».

In mostra le opere di oltre cinquanta artisti del’900, provenienti da collezioni pubbliche e private tra cui Oreste Albertini, Lia Ambrosoli, Enrico Baj, Flaminio Bertoni, Floriano Bodini, Gianfranco Brebbia, Enrico Butti, Antonia Campi, Aldo Carpi, Lodovico Cavalieri, Piero Chiara, Sergio Colombo, Domenico De Bernardi, Carlo Fayer, Lucio Fontana, Angelo Frattini, Vittore Frattini, Federico Gariboldi, Leopoldo Giampaolo, Aldo Guenzani, Donato Gramegna, Renato Guttuso, Alessandro Mendini, Giuseppe Montanari, Gottardo Ortelli, Alessandro Pandolfi, Romeo Pellegatta, Eugenio Pellini, Antonio Piatti, Lodovico Pogliaghi, Gio Ponti, Piero Portaluppi, Ambrogio Pozzi, Carlo Prevosti, Gianni Robusti, Luigi Russolo, Innocente Salvini, Ada Schalk, Leo Spaventa Filippi, Giuseppe Talamoni, Arturo Tosi, Ernesto Treccani, Enrica Turri Bonacina, Giuliano Vangi, Silvio Zanella, Ceramiche IBIS Cunardo e della scuola di Ghirla.

In mostra anche le opere dei trentanove artisti appartenenti al Circolo degli Artisti di Varese: Gioia Aloisi, Antonio Bandirali, Vanni Bellea, Rita Bertrecchi, Floriana Bolognese, Massimiliana Brianza, Eduardo Brocca Toletti, Walter Capelli, Paola Carabelli, Gianpiero Castiglioni, Pierangela Cattini, Andrea Cenacchi de Polzer, Gladys Colmenares, Giorgio Colombo, Raffaele Corti, Roberto Cozzi, Raphael De Vittori Reizel, Michele Di Giovanni, Emanuele Ascanio Favero, Antonio Franzetti, Flora Fumei, Raffaello Giunti, Ruggero Marrani, Ana Ines Mattanò, Sonia Naccache, Alida Novelli Drovandi, Cesare Ottaviano, Laura Pasquetti, Peter Hide 311065, Carla Pugliano, Valeria Rampinini, Cristiano Ranghetto, Tobia Ravà, Isabella Rigamonti, Elio Rimoldi, Donatella Stolz, Alessia Tortoreto, Silvia Venuti, Annamaria Vitale