Luvinate si veste di Natale

L’Albero di Natale in piazza, sul pino della Scuola e tanti addobbi natalizi realizzati dalle donne del Centro Sociale. E’ così che Luvinate si prepara a vivere il periodo natalizio, cercando di dare colore e un po’ di bellezza, dopo mesi difficili per tutti.

ALBERO DI NATALE – Il pino della Scuola, grazie ad alcuni volontari, è stato preparato e di nuovo illuminato, come conviene a Natale, grazie alle luci acquistate di anno in anno dall’Amministrazione e che ora, finalmente, hanno trovato il loro utilizzo.

LUCI ED ADDOBBI NATALIZI – Inoltre, sempre grazie a volontari, anche sul Comune e nelle zone adiacenti, sono state collocate luminarie e tanti addobbi natalizi, come stelle e piccoli alberi di Natale artistici, realizzati –anche con materiale di scarto- dalle donne del Centro Sociale che negli ultimi mesi hanno lavorato proprio per questo traguardo. Un risultato davvero speciale.



VIA AL CONCORSO “COLORIAMO LUVINATE DI NATALE” – «Nonostante un anno davvero particolare, vogliamo vivere la gioia del S. Natale che arriva anche nel nostro paese. Illumina e colora finestre, balconi, alberi, giardini e siepi della tua casa! Addobba con lucine, crea ghirlande e corone…spazio alla fantasia e alla creatività!». È questa la proposta che il gruppo “Fiera di Luvinate”, in collaborazione con il Comune, ha lanciato ai luvinatesi. Nei prossimi giorni verranno distribuiti i volantini e già sulle pagine social è possibile condividere questo nuovo progetto che prevederà tre categorie di premi: “Premio social”, “premio creatività” e “premio bimbi” con regali messi a disposizione da Luart, Salumeria Bianchi e Poggio Mandarlo Società Agricola. Info e adesioni sul www.fieradiluvinate.it , fieriadiluvinate@facebook e fieradiluvinate@gmail.com