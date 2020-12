Mezza Robur battuta a Piacenza: si fa male anche Maruca

Inizio di campionato complicato per la Coelsanus Robur et Fides che ha finalmente iniziato il proprio torneo 2020-21, ovvero il Girone B2 di Serie B. La squadea di coach Saibene, già decimata da vari problemi fisici, ha perso 100-80 a Piacenza e deve ora fare i conti con un nuovo infortunio al ginocchio occorso a Maruca (foto di repertorio).

I gialloblu hanno retto il primo urto, quello del quarto iniziale concluso sul 27-23 per la Bakery trovando anche il vantaggio con le triple di Gergati e Veronesi ma poi – anche complice allo stop per il guaio a Maruca – i padroni di casa hanno allungato sul finire del secondo periodo nonostante l’impegno di Ivanaj autore di 26 punti e alla mano calda del giovanissimo Macchi, 14 alla fine. Dopo il 58-45 dell’intervallo, Piacenza (De Zardo 17, Sacchettini 14) ha piazzato un nuovo parziale da 10-0 che ha di fatto chiuso i conti.

Per la Robur quindi uno stop pesante ma tutto sommato comprensibile: Saibene deve fare a meno del leader Allegretti ma anche di Hidalgo, Iaquinta e Boev mentre Assui non è al meglio. Settimana prossima primo impegno interno al centro Campus (sabato 12, ore 20,45) contro Olginate che arriva dal ko di Fiorenzuola. L’ideale sarebbe ritrovare parte dell’organico per affrontare (e battere) i lecchesi e iniziare a muovere la classifica.