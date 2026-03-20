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Un ottimo Club Scherma Varese ottiene una doppia conferma in Serie A2

Ai Campionati Italiani a squadre di Piacenza il gruppo maschile chiude al quarto posto il torneo, quinta la formazione femminile. Titoli a Napoli e Livorno

club scherma varese sciabola maschile 2026

Doppia soddisfazione per il Club Scherma Varese, la società specializzata nell’arma della sciabola diretta dal maestro Tony Pagano. Ai campionati italiani a squadre di sciabola disputati a Piacenza, entrambe le formazioni biancoblu hanno confermato la propria permanenza nei campionati di Serie A2.

La formazione femminile, composta da Sofia Erokhova, Cecile Hohenadel ed Elena Minonzio, si è classificata quinta: dopo aver superato gli ottavi di finale (45-24 contro L’Aquila) il CSV si è fermato nei quarti di misura contro San Severo (45-41) che poi si è piazzata terza. Il titolo è andato alla Fides Livorno davanti alla Dauno Foggia.

In campo maschile il Club Scherma Varese ha colto un brillante quarto posto grazie alla qualità del quartetto formato da Andrea Barlocci, Matteo Mangione, Damien Roussel e Mattia Serino. Dopo i gironi di qualificazione, i varesini hanno estromesso il Piccolo Teatro Milano (45-21) e i liguri di Voltri di una sola stoccata, 45-44. In semifinale scontro serratissimo con Napoli che ha vinto 45-42 e poi si è aggiudicato il titolo superando in finale Frascati. Varese ha invece perso l’assalto per il terzo posto con i romani della Musumeci per 45-42.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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