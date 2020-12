Multa al carro funebre: “Al comune di Travedona chiedo solidarietà”

A un passo dal Natale e dopo un anno da quella sanzione data al carro funebre parcheggiato di fronte alla chiesa proprio durante la cerimonia, il figlio del defunto chiede al Comune di Travedona Monate un gesto di solidarietà.

Tutto è iniziato il 14 dicembre 2019, quando durante il funerale di Benito Bego il carro funebre parcheggiato sopra le strisce pedonali in attesa del termine della cerimonia è stato sanzionato dagli agenti della Polizia locale.

Le reazioni – tra cui quella del Comandante della Polizia locale – non si sono fatte attendere, e il dibattito intorno a questo fatto è andato avanti per diversi giorni. Davide Bego, il figlio dello scomparso, non ha però mai chiesto il ritiro della sanzione (saldata puntualmente dall’impresa di pompe funebri), ma ha solo invitato le autorità a riflettere sulla delicatezza della situazione, che avrebbe forse richiesto un po’ più di sensibilità.

«È per questo motivo – spiega Davide Bego – che a un anno di distanza chiedo all’amministrazione comunale o al Comandante della Polizia locale di fare un atto di generosità e donare l’importo della sanzione in beneficienza all’Hospice di Varese, e aiutare così le magnifiche persone che si sono prese cura di mio padre nei suoi ultimi momenti».