Natale, tornano i parcheggi gratis nel weekend a Varese (e aumentano di numero)

Oltre 1600 parcheggi gratuiti il venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato, a partire dalle 10: scatta da oggi, 11 dicembre, la misura straordinaria studiata dal Comune di Varese che riguarderà la sosta cittadina nelle “Aree verdi” (cioè quelle a 80 centesimi l’ora) in occasione delle feste natalizie.

La manovra, in vigore fino al 31 gennaio, sarà valida, oltre che nei weekend, anche nei giorni da lunedì 21 a giovedì 24 dicembre, sempre dalle 10 del mattino e nei primi giorni dei saldi: dall’11 al 31 gennaio.

La misura è stata appena approvata dalla Giunta di Palazzo Estense che ha considerato l’aumento, in questo periodo natalizio, dell’uso dell’auto privata.

Coinvolti in particolare piazzale Kennedy, le strade intorno alla Brunella, il parcheggio di via Carcano (recentemente aumentato di 100 posti), l’area vicino alle scuole e diverse vie di Casbeno, la zona intorno alla piscina comunale e alla Motta. E ancora quella tra Biumo Inferiore e Belforte. La gratuità insomma riguarderà tutti gli stalli blu inseriti nelle “Aree Verdi” della città: cinquanta strade coinvolte e oltre 1600 parcheggi interessati.

«Questa iniziativa si aggiunge al recente allargamento del parcheggio di via Carcano nel quartiere di Biumo, con un centinaio di nuovi posti a disposizione – commenta l’assessore Ivana Perusin – Inoltre, durante il periodo natalizio abbiamo illuminato la città e i Giardini Estensi in segno di speranza, e sicuramente questi giorni saranno importanti anche per il commercio locale. La misura sui parcheggi è stata pensata in vista di un aumento dell’uso del mezzo privato in questo periodo di emergenza sanitaria, resta però fondamentale non abbassare la guardia e continuare a rispettate tutte le misure anti covid».

TUTTE LE VIE INTERESSATE

Ecco tutte le vie dove si potrà parcheggiare gratis il venerdì dalle 14 e il sabato dalle 10 del mattino, dall’11 al 31 gennaio e nei giorni dal 21 al 24 dicembre:

Via Ariberto, Arsiero, Bainsizza, Belforte, Bellini, Bertolone, Bixio, Bligny, Cadore, Cairoli (da Via Carcano a Via Monte Golico), Chiesa, Coldilana, Copelli, D’acquisto, Dante, Della Brunella, Della Conciliazione, Frattini, Giovanni XXIII, Giuliani, Gobetti, Gondar, Gradisca, Hermada, Kennedy, Lazio, Ledro, Malta, Maroni, Maspero (da Via Malta a Via Salvore), Merini, Milazzo, Misurina, Monastero Vecchio (da Via Ariberto a Via M.Rosa), Monte Golico, Monte Rosa (da Via Giuliani a Via Verdi), Monviso, Oberdan, Ortigara, Palestro, Parenzo, Pasubio (dal civico 1 al 21), Salvore, San Antonio, San Giusto, Solferino, Tamagno, Tazzoli, Tonale, Turati, Verdi.