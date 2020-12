Neve, il commento di Varese 2.0: “È sempre colpa di qualcun altro”

Riceviamo e pubblichiamo il commento di Varese 2.0 rispetto alle polemiche sorte dopo la nevicata di venerdì 4 dicembre.

“…In Italia è sempre colpa di qualcun altro: è colpa di qualcun altro quando vai del dentista, che ti dice che quello che ti ha visitato prima ha fatto un disastro. E vale per tutto: il meccanico, l’idraulico, il muratore…” (Mattia Torre)

Assistiamo al rimpallo di accuse tra Maggioranza (di cui Il Movimento Civico Varese 2.0 fa ancora parte, è giusto rimarcarlo) e parti della Minoranza, in particolare Forza Italia con il Consigliere Longhini.

Da sempre, ad ogni nevicata, in ogni comune di questo benedetto bel paese, partono gli attacchi speculativi di una parte verso l’altra per i disservizi arrecati alla cittadinanza.

A Varese abbiamo assistito a questo “gioco delle parti” ad ogni legislatura, qualsiasi fosse la maggioranza che guidasse la città. Ma questo è l’ultimo inverno prima delle elezioni 2021 ed è speciale, davvero speciale.

Ecco quindi Longhini partire, lancia in resta, contro il Sindaco e la sua Giunta; pronta allora la parata e risposta del capogruppo Conte che cerca il sostegno dei suoi alleati, chiedendo la condivisione di un documento, a cui la nostra Capogruppo avrebbe dovuto aderire.

Ma se si vuole marcare una differenza sostanziale con il passato, se si vuole essere diversi da un’opposizione prevedibile e banale, allora bisogna sapersi fare carico di una responsabilità, fosse pure di un errore di valutazione.

E poco cambia se si è stati “meno deficitari” di altri. Sarebbe bastato dire “è stata una nevicata copiosissima in brevissimo tempo, ha superato le nostre aspettative ed ha messo in evidente difficoltà tutte le risorse messe in campo”.

Longhini, con Forza Italia, è alla ricerca di una spasmodica visibilità, alza la polemica, la socializza e cerca di andare all’incasso.

Invece di ignorare, si è scelto di contrattaccare, buttando benzina sul fuoco, sostenendo che è la Provincia quella che si sarebbe dovuta scusare e che Longhini, anche Consigliere provinciale, bene avrebbe fatto a lanciare le sue accuse di inefficienza ad essa e non al Comune. Per non parlare dell’inspiegabile speculazione sui Vigili del Fuoco.

Chi ha ragione, chi ha torto? Cosa comprenderanno i cittadini in tutto questo contendere?

Poche settimane fa, avevamo invitato tutti ad unirci per condividere e costruire insieme utili strategie per il post covid. Nessuna risposta, né dai compagni di maggioranza né dai colleghi di minoranza.

Ora ci vien chiesto di schierarci, a favore o contro, sui “nefasti esiti” di una nevicata.

Noi non ci stiamo. Noi chiediamo scusa, in silenzio, per le sottovalutazioni che sono evidenti a tutti, in Città come in Provincia e sulle quali, tutti insieme, sarebbe utile una riflessione approfondita.

Forse, cari Conte e Longhini, fareste bene, una volta tanto, ad unirvi a noi.

Cordialmente

Movimento civico Varese 2.0