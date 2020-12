Niente corrente e acqua potabile: il sindaco di Taino scrive al prefetto

Dopo le interruzioni nella fornitura di elettricità e acqua potabile durante la nevicata di venerdì 4 dicembre, il sindaco di Taino Stefano Ghiringhelli ha deciso di portare la situazione di fronte al prefetto di Varese Dario Caputo. Con una lettera inviata lunedì 7 dicembre, il sindaco ha posto l’attenzione su un problema che ha iniziato a presentarsi con troppa frequenza.

«Il 4 dicembre – spiega Ghiringhelli – una parte consistente di Taino è rimasta senza elettricità per 13 ore, mentre la parte alta del paese è stata senza acqua potabile dalle 19 fino alle 8 del giorno dopo. Questo ha provocato disagi gravi per molti dei nostri cittadini, soprattutto a causa del non funzionamento degli impianti di riscaldamento per bambini e anziani».

Una situazione simile si era infatti già verificata nei primi giorni di ottobre a causa della forte ondata di maltempo che ha investito la provincia. «In piena emergenza – aggiunge poi il sindaco – risolvere i problemi è sempre compito dei tecnici comunali, ai quali tocca il compito ingrato di mettere una pezza a un sistema obsoleto, disgiunto e sfilacciato, ma tutto questo non potrà continuare in eterno».

«Nel rispetto degli utenti – afferma Ghiringhelli – e per questi lavoratori chiediamo che chi di competenza faccia in modo di investire concretamente, strutturalmente e in breve tempo sulle nostre reti così da fare in modo che situazioni così gravi si verifichino solamente in situazioni meteo estreme. A mio avviso occorre anche istituire un piano di coordinamento per creare un piano di emergenza, in cui gli enti erogatori dei servizi essenziali siano attori fondamentali della gestione delle emergenze, comunichino tra loro con linguaggi codificati e chiari rispondendo alle situazioni di crisi con modalità e tempi concordati».