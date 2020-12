Openjobmetis – De’ Longhi in diretta da Masnago

Turno natalizio della Serie A di basket: una Openjobmetis Varese alla ricerca di punti salvezza ospita alla Enerxenia Arena la De’Longhi Treviso. Si gioca a partire dalle ore 17 di domenica 27 dicembre e come di consueto è possibile interagire con il liveblog di VareseNews, scrivendo nello spazio dei commenti o utilizando l’hashtag #direttavn su Twitter o Instagram. Nel corso del live, aggiornamenti in tempo reale anche sul match di hockey su ghiaccio tra Mastini e Appiano (ore 18,45). Per visualizzare al meglio la diretta, CLICCATE QUI.