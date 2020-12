“Radio Molina”, per accorciare il distanziamento sociale

Un mixer, un microfono e un computer sono stati gli strumenti ideali per dar vita ad una semplice ma strabiliante attività proposta dal servizio animazione della Fondazione Molina di Varese: una radio trasmessa in filodiffusione in tutti i reparti della struttura per Ospiti e operatori. «Durante la prima ondata del Covid-19 ci siamo trovati improvvisamente con l’impossibilità di proseguire in presenza le nostre attività animative – spiega il responsabile -. Abbiamo quindi cercato una nuova possibilità con i nostri colleghi per collaborare, seppur a distanza, al benessere e all’assistenza dei nostri Ospiti».

Nasce così, nel mese di marzo, “Radio Molina nel Cuore”, un progetto studiato per supportare, motivare e sostenere gli operatori attraverso la diffusione di musica e dediche e allo stesso tempo veicolare messaggi positivi allietando le giornate dei nostri residenti e consentire di ascoltare attimi di spensieratezza, alternati a tempi di svago con attività di gioco, appuntamenti religiosi e momenti di scambio emotivo.

«Nonostante questo grande momento di fragilità – spiegano dalla Fondazione – anche i nostri ospiti hanno avuto la possibilità di scoprire il mondo della radio e di essere loro i protagonisti di rubriche e iniziative: si cita l’appuntamento del “poetando”, un momento giornaliero di letture di poesie a cura di una nostra ospite che, dalla sua camera del terzo piano della Casa Perelli, raggiunge in filodiffusione tutte le persone con le sue parole e le sue emozioni».

«La realizzazione di una radio interna – concludono i responsabili – è stata la dimostrazione di come riuscire ad accorciare le distanze affettive tra ospiti e i propri familiari impossibilitati ad entrare ormai da mesi nei nuclei: sono state tante le telefonate ricevute, una addirittura da Gerusalemme, per un saluto o un augurio da donare. E tanti i ringraziamenti sono stati raccolti da parte di parenti e volontari incoraggiando anche tutti i dipendenti, in particolare le figure professionali sanitarie, che in prima linea assistono ogni giorno i nostri ospiti.