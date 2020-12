A Schianno un presepe che “abbraccia il mondo”

Anche quest’anno Schianno ha il suo presepe.

Per problemi legati al Covid-19 è stato realizzato nella chiesa parrocchiale di San Giorgio e non, come da tradizione, in quella dei Santi Cosma e Damiano.

Armando e Roberto spiegano che l’idea del presepe di questo Natale 2020 è nata pensando al momento difficile che il mondo intero sta vivendo.

Il bambino Gesù con le braccia aperte accoglie l’umanità fragile e impaurita che da strade diverse e lontane giunge a lui e invita, come ha ricordato Papa Francesco sul sagrato di San Pietro davanti alla piazza deserta, a “remare insieme perché non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme”.

Il presepe è visitabile tutti i giorni dal 20 dicembre al 31 gennaio.