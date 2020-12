Serie D, Caronnese beffata in extremis: con la Sanremese è 1-1

Finisce con un pari amaro l’ultimo match prenatalizio della Caronnese. La squadra di Caronno Pertusella, impegnata nella trasferta ligure sul campo della Sanremese nel match valido per l’11esima giornata del girone A di Serie D, viene beffata in extremis dovendo così rinunciare a tre punti che sarebbero stati certamente pesanti per la classifica. (foto: pagina Facebook Sanremese Calcio)

Una sfida ad alta quota tra due squadre che respirano le zone alte della graduatoria nella quale succede tutto nei minuti finali di gioco: la Sanremese acciuffa il pareggio soltanto al minuto 93, dopo il momentaneo vantaggio di Santonocito all’87’, a soli tre minuti dallo scadere.

I rossoblu continuano la striscia di risultati positivi che li vede imbattuti nella ultime cinque sfide, con due vittorie (entrambe fuori casa) e tre pareggi, ma tornano a casa non senza rimpianti.

La classifica vede il Bra in testa a quota 25, seguito dal Pontz Donnaz a 23. Seguono, ma con una partita in più, Gozzano a 22 e Caronnese a 18.

La squadra di Gatti resta dunque in piena zona playoff, attualmente al quarto posto, in attesa che vengano giocati tutti i recuperi previsti dopo i tanti rinvii causa Covid di questo inizio di stagione.