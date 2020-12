Trenord, giornata da dimenticare. In serata ancora treni fermi, guasti e cancellazioni

Quella di venerdì 4 dicembre è stata una giornata veramente difficile per i pendolari che utilizzano le linee Trenord. Fin dal mattino innumerevoli i problemi che oggi hanno portato a cancellazioni e ritardi, a partire dalle neve fino a guasti e circolazione interrotta a causa di alberi caduti sui binari.

Disagi che sono proseguiti fino a sera.

Nel tardo pomeriggio sulle linee Fs che passano da Gallarate si sono registrati ritardi consistenti con diversi treni oltre i 120 minuti di ritardo. Sulle linee ferrovie Nord disagi contenuti fino a Saronno e su Novara-Malpensa. Gravi disagi sulla Saronno-Varese-Laveno

Alle 19.30 Trenord ha comunicato che la circolazione dei treni tra Saronno e Laveno Mombello è stata temporaneamente interrotta per rami caduti sui binari lungo la linea.

Il treno delle 20 in partenza da Milano Cadorna e in arrivo a Varese alle 21 è stato cancellato, mentre il treno 82, in partenza da Laveno Mombello alle 19,38 è partito alle 20,39 da Tradate.